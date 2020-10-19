Воскресный протест в Беларуси: снова сотни задержанных

В Беларуси 18 октября в Минске и других городах страны прошел воскресный "Партизанский марш", в ходе которого силовики снова без разбора задерживали протестующих. По состоянию на 00:40 понедельника известно о 204 задержанных.
Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".
По данным правозащитников, некоторых задержанных уже отпустили.
Согласно размещенному на сайте центра списку, помимо Минска, где задержали наибольшее количество людей, силовики хватали протестующих и в Витебске, Гомеле, Бресте и Жодино, Светлогорске, Дзержинске и Фаниполе.
Напомним, 18 октября на улицы Беларуси в разных городах вышли тысячи протестующих. В частности, в Минске во время "Партизанского марша" произошли стычки между силовиками и учасниками акций, в ходе которых правоохранители применяли спецсредства – были слышны взрывы и стрельба
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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