Воскресный протест в Беларуси: снова сотни задержанных

В Беларуси 18 октября в Минске и других городах страны прошел воскресный "Партизанский марш", в ходе которого силовики снова без разбора задерживали протестующих. По состоянию на 00:40 понедельника известно о 204 задержанных.

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Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, некоторых задержанных уже отпустили.

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Согласно размещенному на сайте центра списку, помимо Минска, где задержали наибольшее количество людей, силовики хватали протестующих и в Витебске, Гомеле, Бресте и Жодино, Светлогорске, Дзержинске и Фаниполе.

Напомним, 18 октября на улицы Беларуси в разных городах вышли тысячи протестующих. В частности, в Минске во время "Партизанского марша" произошли стычки между силовиками и учасниками акций, в ходе которых правоохранители применяли спецсредства – были слышны взрывы и стрельба

Взрыв в Минске Видео: tut.by

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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