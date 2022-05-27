Восстановление Украины оплатят деньгами российских олигархов – СМИ

Западные союзники рассматривают вопрос о том, разрешить ли российским олигархам откупиться от санкций и использовать свои деньги для восстановления Украины. Об этом пишет издание АР с ссылкой на правительственных чиновников, знакомых с этим вопросом.
Заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею на встрече министров финансов Большой семерки в Германии на прошлой неделе.
По словам одного чиновника, Фриланд лично знакома с некоторым олигархами и этот вопрос она подняла после их обращения к ней с таким предложением.
Чиновник также отметил, что украинская сторона в курсе обсуждений, а также, что это в интересах Запада чтобы эти олигархи отмежевались от президента России и в то же время обеспечивали финансирование Украины.
"Мы бы об этом не говорили, если бы не было определенного комфорта со стороны украинцев. Мы должны знать, что это работает и для них", – рассказал он на условиях анонимности.
Предыстория
- Российские олигархи начали прятать свои яхты, самолеты и другое имущество за границей. Боятся потерять свои активы даже те, на кого санкции не налагались.
- Также сообщалось, что олигархи России несут большие убытки от западных санкций, введенных в ответ на вторжениероссийской армии на территорию Украины. Они проводят тайные встречи, чтобы остановить Путина.
- В начале марта шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд публично выступили против российской агрессии по отношению к Украине. Это владелец "Новатека" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Лукойла" Вагит Алекперов, глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.
- 16 марта стало известно, что страны Запада организовали целевую группу расследователей, которые ищут активы российских олигархов для ареста в рамках санкций.
- 15 марта Великобритания расширила санкционный список физических лиц из Беларуси и РФ 370 фамилиями людей, с которыми запрещено иметь дело и активы которых арестованы на территории Соединенного Королевства. Из них 51 человек – олигархи и члены их семей.
- Активно происходит арест дорогих яхт и самолетов российских миллиардеров. Например, власти Испании арестовали в Барселоне яхту российского олигарха, главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Его считают близким к президенту России Владимиру Путину.