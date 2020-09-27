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Война может выйти за границы региона – премьер Армении

27 сентября, 16:40

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Политик предупредил о непредсказуемых последствиях конфликта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к международному сообществу и призвал не допустить развития конфликта в Нагорном Карабахе. Свое обращение Пашинян опубликовал на странице в Facebook.

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"Мы стоим на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе, что может иметь самые непредсказуемые последствия. Война может выйти за границы региона и иметь более широкие масштабы", — сказал он.

Также Пашинян призвал другие страны "использовать все рычаги" и "не допустить вовлечение Турции в конфликт".

Как сообщалось ранее, утром 27 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном возобновилось военное противостояние. Стороны обвиняли друг друга в атаках в районе Нагорного Карабаха, в результате досталось и мирному населению.

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В Минобороны Азербайджана заявляли об уничтоженных 12 армянских зенитно-ракетных комплексах из состава сил ПВО, а армянская сторона утверждала об уничтожении нескольких танков, вертолетов и солдат армии Азербайджана. В Минобороны Армении даже показали видео уничтожения азербайджанских танков.

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Также "Сегодня" писали, что нужно знать о столетнем конфликте двух стран.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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