"Война продлится 3-4 дня": Лукашенко снова "наехал" на Украину

Белорусский диктатор стал на сторону Кремля, и защищает интересы свой страны в высказываниях об Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова не обошел вниманием Украину и заявил, что у нашей страны нет шансов в войне с Россией и ее союзниками. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Соловьев заявил, мол, Запад хочет столкнуть россиян и украинцев, на что Лукашенко начал выхваляться, что у Украины нет шансов в войне.

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"Украина никогда с нами не будет воевать. Это война продлится ну максимум 3-4 дня. Там некому будет воевать против нас. Те, кого показывают с автоматами деревянными, как они тренируются, так мы сейчас с тобой выйдем в соседний зал и снимем на телефон тренировку. И как чуть-чуть запахло, Володя Зеленский трухнул: "Ребята, ребята…", – сказал белорусский диктатор.

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