Турция и Россия испытают в Карабахе новое секретное оружие

Обострение в Нагорном Карабахе породило войну нового типа. Войну, о которой еще десять лет тому назад могли описать разве что фантасты в бестселлерах. Речь идет о том, что обе стороны конфликта в этот раз применяют беспилотники с мощными боеприпасами на борту.

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Транспортируемый снаряд в состоянии уничтожить танк. Соответствующее видео уже обнародовано в открытом доступе.

Кроме того, обе стороны отпрапортовали, что, начиная с воскресенья, в целом было уничтожено более 40 подобных дронов.

Эксперт в области обороны и безопасности, полковник СБУ в запасе Олег Стариков в комментарии для сайта "Сегодня" отметил, что вооруженные беспилотники в этом конфликте – лишь начало войны технологий, предвестники боевых новаций.

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Фото: nkrmil.am

"В современных войнах уже часто не используются методы, присущие, например, второй мировой. Сейчас используется высокотехнологическое оружие, оружие пятого и шестого поколений. То есть, робототехника, беспилотники, искусственный интеллект. Кроме того, действуют по двум принципам – выстрелил и забыл, один снаряд, один выстрел равно один уничтоженный танк, – говорит Олег Стариков. – Что касается Нагорного Карабаха, то, к большому сожалению, для армян и азербайджанцев их театр военных действий является испытанием новых видов вооружений со стороны Турции. А также, я так думаю, и со стороны Российской Федерации. Последняя передаст новые виды вооружения для уничтожения беспилотников. Это секретное вооружение, средства радиоэлектронной борьбы. Другими словами, происходит борьба в радиоэлектронной сфере".

По словам Старикова, в карабахском конфликте стороны пока не будут использовать гусеничную наземную робототехнику и лазерное оружие. Последнее, напомним, применяли боевики на оккупированной территории Луганской области против украинских военных. По данным Госпогранслужбы Украины, бойцы получали ожоги глаз.

"На востоке Украины идет окопная война, задействованы в том числе и снайперы. А в Нагорном Карабахе идут активные боевые действия – наступление, отступление, но не противоснайперская борьба, поэтому лазерное оружие там пока не актуально", – уточнил Олег Стариков.

Как сообщали новости "Сегодня", тлеющий многолетний конфликт в Нагорном Карабахе возобновился рано утром 27 сентября, когда армии Азербайджана и Армении начали обоюдные обстрелы – в ход пошли танки, самолеты, беспилотники и артиллерия. В обеих странах объявлены военное положение и мобилизация. В результате первых двух дней боевых действия стороны заявляют о сотнях убитых и раненых, десятках уничтоженной военной техники. Есть жертвы и среди мирного населения. Пока Запад призывает конфликтующие стороны к прекращению боев, Армения и Азербайджан отказались от мира.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах.

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