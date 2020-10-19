Война в Карабахе: Ереван признал гибель 700 своих бойцов и насчитал 6 тысяч потерь у Баку

В Нагорном Карабахе за последние сутки, 18 октября, погибли 19 армянских военнослужащих. Всего же с начала боевых действий 27 сентября в автономной области погибли 729 бойцов т.наз. "армии обороны Арцаха" и добровольцев из Армении.

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Об этом сообщает т.наз. "министерство обороны Арцаха".

Несмотря на то, что Азербайджан о своих боевых потерях не сообщает, Армянский объединенный инфоцентр сообщает на своей странице в Facebook, что за последнее время противник потерял еще 9 БПЛА, 12 единиц бронетехники и 150 человек погибшими.

Всего, по данным Еревана, Баку потерял 195 беспилотников, 16 боевых вертолетов и 22 боевых самолета. Кроме того, армяне считают, что уничтожили 566 танков и других единиц бронетехники азербайджанской армии, четыре тяжелых огнеметных системы и 6259 солдат.

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В ответ Минобороны Азербайджана заявили в своем Telegram-канале о разгроме двух батальонов противника – из мотострелкового и горнострелкового полков, а также уничтожении и выведении из строя за последние сутки двух танков Т-72, двух РСЗО БМ-21 "Град", одной Д-30 и одной Д-20 гаубицы-пушки и 11 единиц автомобильной техники противника. В Баку уверяют, что контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта.

Напомним, в Нагорном Карабахе дважды объявляли режимы перемирия, однако они срывались почти сразу же обеими сторонами.

Также сообщалось, что в Баку объявили об освобождении более 60 населенных пунктов в Карабахе.

Смотрите видео из освобожденного села:

Видео: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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