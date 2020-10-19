Українська
$ 28,36
33,3
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Война в Карабахе: Ереван признал гибель 700 своих бойцов и насчитал 6 тысяч потерь у Баку

19 октября, 17:50

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Армяне уверяют, что уничтожили 560 танков, БТРов и БМП противника

В Нагорном Карабахе за последние сутки, 18 октября, погибли 19 армянских военнослужащих. Всего же с начала боевых действий 27 сентября в автономной области погибли 729 бойцов т.наз. "армии обороны Арцаха" и добровольцев из Армении.

Реклама

Об этом сообщает т.наз. "министерство обороны Арцаха".

Несмотря на то, что Азербайджан о своих боевых потерях не сообщает, Армянский объединенный инфоцентр сообщает на своей странице в Facebook, что за последнее время противник потерял еще 9 БПЛА, 12 единиц бронетехники и 150 человек погибшими.

Всего, по данным Еревана, Баку потерял 195 беспилотников, 16 боевых вертолетов и 22 боевых самолета. Кроме того, армяне считают, что уничтожили 566 танков и других единиц бронетехники азербайджанской армии, четыре тяжелых огнеметных системы и 6259 солдат.

В тренде
Одним абзацем. Как прошла еще одна ночь боев в Нагорном Карабахе
Реклама

В ответ Минобороны Азербайджана заявили в своем Telegram-канале о разгроме двух батальонов противника – из мотострелкового и горнострелкового полков, а также уничтожении и выведении из строя за последние сутки двух танков Т-72, двух РСЗО БМ-21 "Град", одной Д-30 и одной Д-20 гаубицы-пушки и 11 единиц автомобильной техники противника. В Баку уверяют, что контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта.

Напомним, в Нагорном Карабахе дважды объявляли режимы перемирия, однако они срывались почти сразу же обеими сторонами.

Также сообщалось, что в Баку объявили об освобождении более 60 населенных пунктов в Карабахе.

Смотрите видео из освобожденного села:

Видео: Министерство обороны Азербайджанской Республики

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения нагорный карабах карабах потери

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Алиев дал Еревану
Алиев дал Еревану "последний шанс" мирно уйти из Карабаха и назвал потери армянПолитика
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу кровиЕвросоюз
"Нагорно-Карабахская республика" выдвинула ультиматум АзербайджануДругие страны
Ереван заявил о тяжелых боях в Карабахе, а азербайджанцы подняли флаг в захваченном городе
Ереван заявил о тяжелых боях в Карабахе, а азербайджанцы подняли флаг в захваченном городеДругие страны
В Карабахе заявили о тяжелых боях против наступающей армии Азербайджана
В Карабахе заявили о тяжелых боях против наступающей армии АзербайджанаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять