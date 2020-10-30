Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)

Некоторые армянские добровольцы уже имеют опыт боевых действий в первой карабахской войне

Из армянских тюрем выпускают заключенных, изъявивших желание искупить вину участием в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

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Об этом сообщает издание Report.az.

Как рассказала пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян, к 28 октября 12 заключенным была изменена мера пресечения, еще четверо освобождены условно-досрочно. Все они отправятся добровольцами на фронт. .

Как стало известно СМИ, в основном это бывшие силовики, сидевшие за коррупцию и другие не тяжкие преступления. Некоторые имеют опыт боевых действий в первой карабахской войне.

Кроме того, в Нагорном Карабахе начала подготовку первая женская рота т.н. армии обороны Арцаха, фото которой на своей странице в Facebook выложил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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Ранее Ованнисян также сообщал в Facebook, что в Армении в добровольческий отряд для отправки на передовую записались сто женщин и есть еще много заявок.

Напомним, сегодня армянские военные заявили, что выбили азербайджанских диверсантов из двух сел недалеко от Шуши.

Также напомним, что вчера незаконный "президент Арцаха" Араик Арутюнян призвал всех встать на защиту Шуши, "республики" и национального достоинства.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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