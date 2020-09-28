Война в Нагорном Карабахе: количество погибших резко выросло

Количество погибших в результате возобновившихся вчера боевых действий в Нагорном Карабахе стремится к семи десяткам человек.
Ссылаясь на министерство обороны Нагорного Карабаха, Al Jazeera сообщила, что по состоянию на вечер 28 сентября число жертв среди военнослужащих достигло 58 человек.
Вместе с девятью гражданскими жертвами (7 с азербайджанской и 2 с армянской стороны) совокупное количество погибших достигает 67 человек. Ранее сообщалось о 31 погибшем.
Официально Азербайджан не сообщал о потерях среди своих военных, однако армянская сторона опубликовала видео, на которых видны сгоревшие бронетранспортеры, а также окровавленные и обугленные останки якобы азербайджанских солдат в камуфляже.
Тем временем агентство Reuters опубликовало снимки из деревни Мартуни, которая подверглась обстрелу из азербайджанских "Градов". В результате два человека – пожилая женщина и 9-летняя девочка – погибли, еще несколько человек были ранены. Кроме того, больше десятка домов были повреждены.
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