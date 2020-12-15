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Война за Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан обменялись пленными

15 декабря, 03:37

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Состоялся первый обмен пленными

В понедельник, 14 декабря, Армения и Азербайджан провели первый обмен военнопленными.

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Как сообщил в Facebook вице-премьер Армении Тигран Авинян, процесс выявления и возвращения остальных пленных продолжается.

"Сегодня под петицией российских миротворцев состоялся процесс обмена пленными. Из Азербайджана в Армению 44 наши соотечественника официально вернулись", – написал Авинян.

Он подчеркнул, что возвращаются те пленные, пленение которых подтверждено Азербайджаном и Красным крестом.

В то же время Азербайджану вернули 12 пленных.

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К слову, 13 декабря Армения заявила о возможной "деоккупации" освобожденного Нагорного Карабаха и возвращении армян в свои родные дома.

Также ранее мы писали о том, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.

Отметим, российские миротворцы взяли под контроль два села в Гадрутском районе, которые оставались под армянским контролем после перемирия.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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