Война за Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан обменяются списками пленных

Стороны нагорно-карабахского конфликта Армения и Азербайджан договорились обменяться списками пленных и телами погибших в течение недели.
Об этом говорится в заявлении Минской группы.
"Стороны будут активно участвовать в проведении операций по обмену телами погибших, предоставив Международному комитету Красного креста и офису личного представителя действующего председателя ОБСЕ необходимые гарантии безопасности для содействия", – говорится в сообщении.
В течение недели стороны передадут Международному комитету Красного креста список военнопленных, которые сейчас содержатся под стражей.
Напомним, воюющие стороны призвали соблюдать режим прекращения огня, о котором сначала договорились в Москве 10 октября, а позже подтверждали готовность к режиму тишины в Париже 17 октября и Вашингтоне 25 октября.
К слову, незаконный "президент Арцаха" Араик Арутюнян призвал всех встать на защиту Шуши, "республики" и национального достоинства.
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