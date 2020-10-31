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Война за Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан обменяются списками пленных

31 октября, 03:01

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Стороны передадут Международному комитету Красного креста список военнопленных

Стороны нагорно-карабахского конфликта Армения и Азербайджан договорились обменяться списками пленных и телами погибших в течение недели.

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Об этом говорится в заявлении Минской группы.

"Стороны будут активно участвовать в проведении операций по обмену телами погибших, предоставив Международному комитету Красного креста и офису личного представителя действующего председателя ОБСЕ необходимые гарантии безопасности для содействия", – говорится в сообщении.

В течение недели стороны передадут Международному комитету Красного креста список военнопленных, которые сейчас содержатся под стражей.

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Напомним, воюющие стороны призвали соблюдать режим прекращения огня, о котором сначала договорились в Москве 10 октября, а позже подтверждали готовность к режиму тишины в Париже 17 октября и Вашингтоне 25 октября.

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К слову, незаконный "президент Арцаха" Араик Арутюнян призвал всех встать на защиту Шуши, "республики" и национального достоинства.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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