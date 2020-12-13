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Война за Нагорный Карабах: Армения угрожает "деоккупацией"

13 декабря, 12:59

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

МИД Армении распространило заявление по Нагорному Карабаху

Армения заявила о возможной "деоккупации" освобожденного Нагорного Карабаха и возвращении армян в свои родные дома.

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МИД Армении распространило заявление, в котором говорится, что действия Баку приводят к необходимости устранения последствий агрессии Азербайджана.

Отмечается, что после столкновений в селах Хцаберд и Хин Тахер провокационные действия продолжились также и против других населенных пунктов Гадрутского района – Мец Шен и Хин Шен.

В то же время Азербайджан обвинил Армению в смерти трех военных и ранении двоих в результате обострения в Нагорном Карабахе.

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Ранее в Баку заявили, что была проведена "вынужденная антитеррористическая операция" в районе обострения.

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Напомним, 12 декабря Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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