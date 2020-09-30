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Война за Нагорный Карабах: Азербайджан и Армения рассказали о потерях врага (видео)

30 сентября, 19:19

Руслан Ровик Руслан Ровик

Обе стороны заявили о серьезных потерях противника

Министерства обороны Азербайджана и Армении, которые ведут ожесточенные бои за Нагорный Карабах, отчитались о потерях противника.

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Так, по данным азербайджанского военного ведомства, опубликованным на официальной Facebook-странице, было уничтожено немало армянской техники и солдат.

"До 17:30 подразделения Азербайджанской Армии уничтожили и вывели из строя две боевые машины зенитно-ракетного комплекса "ОСА-АКМ", одну реактивную систему залпового огня "Ураган", четыре реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град", четыре гаубицы-пушки Д-20, 16 танков, одну боевую машину пехоты и два грузовика с личным составом", – говорится в сообщении.

Видео: Минобороны Азербайджана

Кроме того, в Баку заявили о захвате боевого знамени и документов армянского батальона.

"Сегодня в ходе боев на Агдеринском (Мадагизском) направлении были захвачены боевое знамя и документы 193-го отдельного штурмового батальона, прибывшего на помощь разгромленному 6-му горнострелковому полку Армянской армии", – говорится в сообщении.

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В свою очередь, армянские военные заявили об уничтожении 920 солдат, 166 танков, 83 беспилотников, семи вертолетов и об одном самолете азербайджанцев.

Напомним, ранее в Ереване и Степанакерте заявили, что за три дня боев Азербайджан якобы потерял 790 человек убитыми и 1900 ранеными, 137 танков и других видов бронетехники, 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах потери

Источник: Сегодня

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