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Война за Нагорный Карабах: Азербайджан назвал условие прекращения конфликта

24 октября, 03:59

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Азербайджанская сторона рассказала, когда будет готова вернуться за стол переговоров

Азербайджан готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе только в том случае, если Армения прекратит огонь.

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Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Le Figaro.

"Мы готовы прекратить действия хоть сегодня. Я уже заявлял это в ходе переговоров в Москве 10 октября. Для достижения этого достаточно будет, чтобы Армения прекратила огонь. Именно после этого настанет время действовать для дипломатов", – сказал Алиев.

Он отметил, что Армения должна согласиться с базовыми принципами, которые определили Франция, Россия и США. Только после этого азербайджанская сторона готова будет вернуться за стол переговоров.

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К слову, 23 октября в столице непризнанной республики Арцах – городе Степанакерте сработали системы предупреждения о воздушном нападении, а город Мартуни в Армении подвергся бомбардировке.

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Напомним, в начале октября власти Армении сообщали об обстрелах своей территории. В ответ власти Азербайджана обвинили армянских военных в неоднократных обстрелах города Гянджа,

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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