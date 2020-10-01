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Война за Нагорный Карабах: Азербайджан закрывает школы

1 октября, 05:04

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Занятия в школах возобновят через несколько дней

Из-за войны в Нагорном Карабахе в прифронтовой зоне Азербайджана закроют школы, в целом остановят работу 420 учебных учреждений.

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Об этом сообщил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, передает "Зеркало".

"Все школы в трех районах полностью приостановили свою работу, а в 11 районах было принято решение о закрытии некоторых из них в зависимости от местоположения", – заявил Амруллаев.

По его словам, в целом работать не будут 420 школ, расположенных в прифронтовой зоне.

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Министр подчеркнул, что занятия в школах будут возобновлены через несколько дней.

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Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе только, если армия Армении уйдет из региона, назвав это главным условием для обеспечения мира.

Также новости "Сегодня" писали, что Министерства обороны Азербайджана и Армении, ведущих бои за Нагорный Карабах, отчитались о потерях противника с начала обострения конфликта в регионе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения школа нагорный карабах конфликт
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