Война за Нагорный Карабах: Азербайджан закрывает школы

Из-за войны в Нагорном Карабахе в прифронтовой зоне Азербайджана закроют школы, в целом остановят работу 420 учебных учреждений.
Об этом сообщил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, передает "Зеркало".
"Все школы в трех районах полностью приостановили свою работу, а в 11 районах было принято решение о закрытии некоторых из них в зависимости от местоположения", – заявил Амруллаев.
По его словам, в целом работать не будут 420 школ, расположенных в прифронтовой зоне.
Министр подчеркнул, что занятия в школах будут возобновлены через несколько дней.
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе только, если армия Армении уйдет из региона, назвав это главным условием для обеспечения мира.
Также новости "Сегодня" писали, что Министерства обороны Азербайджана и Армении, ведущих бои за Нагорный Карабах, отчитались о потерях противника с начала обострения конфликта в регионе.
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