Война за Нагорный Карабах: Азербайджан закрывает школы

Занятия в школах возобновят через несколько дней

Из-за войны в Нагорном Карабахе в прифронтовой зоне Азербайджана закроют школы, в целом остановят работу 420 учебных учреждений.

Реклама

Об этом сообщил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, передает "Зеркало".

"Все школы в трех районах полностью приостановили свою работу, а в 11 районах было принято решение о закрытии некоторых из них в зависимости от местоположения", – заявил Амруллаев.

По его словам, в целом работать не будут 420 школ, расположенных в прифронтовой зоне.

В тренде Одним абзацем. Третий день войны за Нагорный Карабах

Министр подчеркнул, что занятия в школах будут возобновлены через несколько дней.

Реклама

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе только, если армия Армении уйдет из региона, назвав это главным условием для обеспечения мира.

Также новости "Сегодня" писали, что Министерства обороны Азербайджана и Армении, ведущих бои за Нагорный Карабах, отчитались о потерях противника с начала обострения конфликта в регионе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама