Война за Нагорный Карабах: Баку примет участие в переговорах с Минской группой ОБСЕ

8 октября в Женеве состоится встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе, который происходит между Арменией и Азербайджаном.

Реклама

Глава МИД Азербайджана посетит встречу. Об этом сообщили в ведомстве.

Джейхун Байрамов в Женеве намерен довести позицию Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта до сведения другой стороны.

Сопредседателями Минской группы ОБСЕ являются Франция, Россия и США.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по Нагорному Карабаху 8 октября состоятся в Женеве, а 12 октября – в Москве.

Реклама

К слову, пока неизвестно, будет глава МИД Армении присутствовать на встрече, или нет.

Напомним, в Иране заявили, что возобновление боевых действий между Азербайджаном и Арменией может перерасти в масштабную региональную войну.

Также мы писали о том, что Турция заявила, что всецело поддерживает Азербайджан, Анкара готова поддержать Баку даже на поле боя.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама