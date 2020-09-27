Война за Нагорный Карабах: что нужно знать о столетнем конфликте двух стран

Утром 27 сентября стало известно, что в Нагорный Карабах снова пришла большая война: Армения и Азербайджан рапортуют о военных победах на границе, десятки человек убиты. "Сегодня" разбирались в истоках конфликта, который тянется вот уже сто лет, то затухая на десятилетия, то снова вспыхивая.

Свои среди чужих

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История конфликта между азербайджанцами и армянами уходит корнями в глубокую историю.

Территория современного Нагорного Карабаха вошла в состав Армянского царства Ервандидов еще IV веке до н. э. С середины VII века до конца IX века Нагорный Карабах побывал под арабским владычеством, затем отошел под власть Персии, вошел в Карабахское ханство, а в 1813 году стал частью Российской империи. Как и сейчас, в то время в населении преобладали армяне.

В мае 1918 года в связи с революционными событиями и распадом российской империи территория Нагорного Карабаха была включена в состав Азербайджанской Демократической Республики, но армянское население Карабаха отказалось подчиняться властям АДР.

В июле 1918 года Нагорный Карабах был провозглашен независимой административно-политической единицей и избрал собственное Народное правительство, что привело к двухлетней войне между азербайджанскими войсками и армянскими вооруженными отрядами. Сломить Карабах удалось только с помощью советской армии к середине июня 1920 года.

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И хотя большевики предоставили жителям города право на самоопределение, в 1921 году Нагорный Карабах все-таки оставили в пределах Азербайджанской ССР, предоставив ему широкую областную автономию. Это вызвало недовольство армянского населения, что приводило к массовым беспорядкам в шестидесятые годы, когда по всему СССР прокатилась волна протестов.

Карабахские армяне чувствовали себя ущемленными в культурных и политических правах на территории Азербайджана, а карабахские азербайджанцы, в свою очередь, обвиняли в притеснениях армянское большинство. Нужно признать, что азербайджанцы, проживающие на территории Армянской ССР, своей автономии вообще не имели. Вопрос о передаче Нагорного Карабаха Армении поднимался несколько раз: в 1945, 1963, 1977 и 1983 годах, но не получил поддержки в Кремле.

Как все начиналось

Протестные настроения перестала сдерживать политика Перестройки и Гласности, которая позволила открыто обсуждать в обществе вопросы, которые ранее были под запретом. В начале 1987 году армянские активисты написали письмо на имя Михаила Горбачева с требованием передать Нагорный Карабах из подчинения Баку в подчинение Еревану. И в Ереване, и в автономии собирались многотысячные митинги, на которых выступали представители творческой и научной элиты.

В отличие от верхушки "передовой" Армении, сперва поддержавшей Перестройку, а потом пустившей во власть представителей национальных движений, официальный Баку оставался в то время почеркнуто советским, консервативным. Для них активисты Нагорного Карабаха были сепаратистами и националистами (напомним, что не только в Украине национальные движения были под запретом), поэтому в республике активно подогревались и умело ширились антиармянские настроения.

Политической конфликт перерос в откровенно межнациональный к концу февраля 1988 года, когда в городе Сумгаит Азербайджанской ССР произошел антиармянский погром – с грабежами, убийствами и поджогами домов. 29 февраля 1988 на заседании Политбюро ЦК КПСС в Москве было официально признано, что это был первый всплеск межэтнического насилия в Советском союзе, в ходе которого погибло 26 граждан армянской и 6 граждан азербайджанской национальности. (Неофициальный список жертв исчислялся сотнями убитых.)

Азербайджанские беженцы из Карабаха. Фото: Википедия

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Милиция и армия, которую вывели на улицы для поддержания порядка, не вмешивались и не останавливали бесчинства. Чего не скажешь о рядовых гражданах, которые укрывали от расправы знакомых армян.

В погром перерос один из многочисленных митингов, которые сотрясали в то время не только эти две закавказские республики – митинговал весь Советский союз. Между тем, антиармянский митинг в Сумгаите 27 февраля оказался тщательно спланированной провокацией: митингующих накачивали спиртным, профессиональные провокаторы грамотно "раскачивали" толпу, а возглавил шествие погромщиков сам первый секретарь Сумгаитского горкома партии Джахангир Муслимзаде, которого, фактически подставили неизвестные "кукловоды". По одной из версий, провокация была спланирована тогдашней политической и силовой верхушкой Азербайджанской ССР, которая ни за что не хотела "отпускать" Карабах.

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Кадры погромов облетели весь мир, а проявленная погромщиками жестокость всколыхнула весь Союз. После чего армянские беженцы потянулись в Армению, азербайджанские, соответственно – в АССР. К сожалению, стоит признать, что после погрома в Сумгаите армяне не особенно церемонились с азербайджанским населением.

В обоих республиках прекрасно понимали, что центральная власть в Москве – колосс на глиняных ногах, уже неспособный ничего изменить. Несмотря на то, что в мае 1988 года Кремль заменил глав обеих республик, в Москве не было единого мнения по Карабахскому вопросу: Еревану обещали автономию Карабаха, а в то же время Баку – с точностью до наоборот. Это еще сильнее обострило ситуацию. Путь к вооруженному конфликту оказался открытым.

Самая страшная война после Чеченской

1990 год начался со взаимных артиллерийских обстрелов на армяно-азербайджанской границе и армянского погрома в Баку, где с 13 по 18 января было убито порядка 90 человек. И хотя Президиум Верховного Совета СССР ввел в мятежной автономии чрезвычайное положение, Москва уже не способна сдержать полномасштабную войну.

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Которая и начинается летом 1990 года, когда вслед за независимостью Азербайджана провозглашает собственную независимость Нагорный Карабах – отныне это непризнанная "Нагорно-Карабахская республика". Если раньше военные действия сводились к точеным нападениям на силовиков соседних республик или рейдов по селам, то начиная с 25 сентября война вспыхивает по всей территории Нагорного Карабаха.

Силы самообороны непризнанной республики, 1992 год. Фото: Википедия

Историки отмечают, что война за Нагорный Карабах 1990-1994 годов по масштабу военных действий стала вторым по величине конфликтом на постсоветском пространстве после Чеченских войн. Этот конфликт — единственный на территории бывшего Советского Союза, в который были непосредственно вовлечены два независимых государства. В ходе войны азербайджанцы вытеснили армян с территории бывшего Шаумяновского района Азербайджанской ССР и части Нагорного Карабаха, а "Нагорно-Карабахская Республика" при поддержке Армении установила контроль над несколькими районами Азербайджана, прилегающими к Нагорному Карабаху, и в свою очередь вытеснила оттуда азербайджанское население.

В итоге Карабах отвоевал себя порядка 90% территории прежней автономии в составе Азербайджанской ССР. Само собой, официальный Азербайджан рассматривает это как оккупацию.

Без геноцида мирного населения не обошлось. Так, вооруженные формирования "республики" в феврале 1992 года взяли штурмом азербайджанский город Ходжалы, откуда велись четырехмесячные обстрелы Степанакерта из противоградовых установок (пишут о тысячах мирных жителей, которые были убиты во время штурма или пропали без вести), в свою очередь азербайджанские вооруженные формирования устроили бойню в армянском селе Марага, где были убиты десятки людей. Всего, по данным Госдепартамента США, с обоих стороны погибло порядка 25 тыс человек.

Казалось, что все закончилось 5 мая 1994 года, когда при посредничестве России и Киргизии был подписан Бишкекский протокол, согласно которому Азербайджан, Нагорный Карабах и Армения достигли Договоренности о прекращении огня, которая действовала буквально до последнего. Но, к сожалению, война вспыхнула с новой силой.

Фактически, сегодня Азербайджан, Армения и непризнанная "Нагорно-Карабахская Республика" продолжают оставаться заложниками геополитических игр большевиков, которые отдали автономную территорию, населенную армянами, под управление Азербайджана.

Сайт "Сегодня" следит за развитием конфликта в режиме реального времени. Читайте специальный материал "Новая война. Что происходит в Нагорном Карабахе – все подробности".

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