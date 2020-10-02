Война за Нагорный Карабах: ЕС призвал Армению и Азербайджан к диалогу

Страны ЕС призвали лидеров Армении и Азербайджана немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе и вернуться к политическим переговорам.

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Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, передает Kristeligt Dagblad.

"Мы призвали к немедленному прекращению вражды и к восстановлению политического диалога в контексте Минской группы ОБСЕ", – заявил Мишель.

По его словам, потери человеческих жизней, которые несут стороны конфликта, для гражданского населения неприемлемы.

На саммите Евросоюза президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в зоне конфликта присутствуют боевики джихадистских группировок, которые попали на территорию из Сирии через Турцию. Французский лидер призвал прояснить ситуацию.

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Новости "Сегодня" также писали, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе.

Также сообщалось, что министерства обороны Азербайджана и Армении отчитались о потерях противника с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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