Война за Нагорный Карабах: в НАТО отреагировали на конфликт

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс не поддерживает ни одну из сторон нагорно-карабахского конфликта.

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Об этом он заявил после встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном в Брюсселе, передает DW.

"Мы также рассмотрели кризис в Нагорном Карабахе и вокруг него. Я напомнил президенту, что НАТО не участвует в этом конфликте", – подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, прекращение боевых действий будет важно как для НАТО, так и для международной безопасности.

"Армения и Азербайджан должны возобновить переговоры для достижения мирного решения конфликта. Усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ продолжают оставаться важными", – сказал Столтенберг.

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Однако президент Армении отметил, что в конфликте, по его мнению, участвует страна НАТО – Турция. По его словам, перемирие и переговоры при посредничестве Минской группы станут возможными только после выхода Турции из конфликта.

К слову, Турция готова поддержать Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте, отправив на помощь военных.

Также мы писали о том, что для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Турция предлагает провести четырехсторонние переговоры с участием России, Азербайджана и Армении.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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