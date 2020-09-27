Война за Нагорный Карабах: Минобороны Армении заявили о сотне пострадавших (фото)

Генеральный секретарь Аппарата Министерства обороны Армении, заместитель командующего Армией обороны Карабаха Артур Саркисян заявил, что в ходе обострения ситуации в регионе погибли 16 человек. Также более сотни получили ранения.

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Как сообщает местное издание armeniasputnik.am, по словам Саркисяна, у противника серьезные потери. За считанные часы боев подбиты около 30 танков и БМП азербайджанских ВС, около 20 ударных и разведывательных беспилотников, три вертолета.





Ранее мы сообщали, что Азербайджан вводит частичное военное положение. Решение принял парламент, теперь слово за президентом.

Также напомним, азербайджанские военные заняли несколько сел в Нагорном Карабахе. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил о получении контроля над семью селами.

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Кроме того, Армения остановила чемпионат страны по футболу. Матчи всех футбольных соревнований переносятся до окончания действия военного положения в стране.

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