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Конфликт в Нагорном Карабахе: Минская группа ОБСЕ выступила с заявлением

3 октября, 04:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Армению и Азербайджан призывают прекратить боевые действия

Минская группа ОБСЕ осуждает насилие, которое происходит в Нагорном Карабахе, и призывает стороны конфликта соблюдать свои международные обязательства по защите гражданского населения.

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Об этом сообщает Armenpress.

"Никогда ни при каких обстоятельствах нельзя нападать на гражданских лиц или угрожать им. Сопредседатели призывают стороны полностью соблюдать свои международные обязательства по защите гражданского населения", – говорится в заявлении.

Армению и Азербайджан призывают в срочном порядке прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

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Также сопредседатели просят прекратить огонь, чтобы обеспечить репатриацию останков погибших военнослужащих в координации с ОБСЕ и Международным комитетом красного креста.

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Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увидел в Нагорном Карабахе "попытку окружить Турцию".

Новости "Сегодня" писали о том, что Эрдоган заявил, что пришло время покончить с "оккупацией" Нагорного Карабаха.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения ОБСЕ нагорный карабах
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