Война за Нагорный Карабах: ООН призвала прекратить боевые действия

Глава ООН Антониу Гутерреш обращается к лидерам Азербайджана и Армении из-за боевых действий в Нагорном Карабахе, которые ведутся между странами.
Об этом заявил пресс-секретарь Гутерреша Стефан Дюжарри, передает Al Jazeera.
"Генеральный секретарь сообщил, что он только что разговаривал с президентом Азербайджана, и очень скоро поговорит с премьер-министром Армении", – сказал Стефан Дюжарри.
В то же время Гутерреш подчеркнул, что страны должны немедленно прекратить боевые действия и восстановить без предварительной подготовки содержательные переговоры.
Также Организация исламского сотрудничества осудила нападение Армении на Азербайджан и призвала к политическому решению конфликта между двумя странами.
"Хотя ОИС решительно осуждает неоднократные провокации и агрессию со стороны военных сил Республики Армения, она восстанавливает свою солидарность с Азербайджанской Республикой и напоминает соответствующие резолюции и решения ОИК и Совета Безопасности ООН", – говорится в сообщении.
Организация заявила, что с глубоким беспокойством следит за агрессией Армении, нарушает режим прекращения огня и оставляет за собой жертвы.
"ОИК призывает к полному и безусловному выводу армянских сил с оккупированных азербайджанских территорий и к диалогу для достижения политического решения конфликта между двумя странами", – заявили в организации.
К слову, украинцев призывают воздержаться от поездок в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах. Киев уже обратился к сторонам конфликта, призвав их сесть за стол переговоров.
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