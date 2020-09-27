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Война за Нагорный Карабах: появились фото обстрелов жилых домов

27 сентября, 16:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сообщают об убитых и раненых мирных жителях

В сети появились фото последствий обстрелов в Нагорном Карабахе, где Армения и Азербайджан обменялись огневыми ударами. Стороны обвинили друг друга в массированных атаках из артиллерии. Сообщают об убитых и раненых мирных жителях.

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Кадры с места событий опубликовали на странице омбудсмена оспариваемой территории в Facebook.

Отметим, полномасштабная война на армяно-азербайджанской границе велась с 1990 по 1994 год, после чего было заключено Бишкекское соглашение о прекращении огня, но спорадические столкновения с тех пор не прекращались. Очередное обострение конфликта случилось 12 июля 2020 года, в результате погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Армении и были ранены пятеро. Нынешнее столкновение напоминает новую полномасштабную войну.

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Ранее мы сообщали, что азербайджанские военные заняли несколько сел в Нагорном Карабахе. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил о получении контроля над семью селами.

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Также напомним, Азербайджан с беспилотников нанес удар по позициям Армении. На видео можно увидеть, что беспилотники целились в военную технику, похожую на радиолокационные станции.

Видео: Минобороны Азербайджана

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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