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Война за Нагорный Карабах: Путин призвал Турцию к участию в переговорах

30 октября, 04:35

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Путин уверен, что без в Турции в решении нагорно-карабахского конфликта не обойтись

Президент России Владимир Путин заявил, что Турция должна принимать активное участие в переговорах по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

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Об этом сообщает CGTN.

По словам Путина, многие страны, включая Турцию и множество европейских государств должны работать вместе, чтобы найти решение для прекращения конфликта.

В свою очередь ЕС заявил, что эскалация конфликта является неприемлемой и призвал к урегулированию после срыва трех соглашений о прекращении огня.

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Минская группа ОБСЕ, которая ведет мирные переговоры, должна встретиться с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Женеве в пятницу, 30 октября. Однако ни одна из сторон не подтвердила, что ее министр отправится в поездку.

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Ранее Европейский Союз призвал Армению и Азербайджан прекратить конфликт в Нагорном Карабахе, который продолжается с 27 сентября. ЕС также считает недопустимым продолжение боевых действий после перемирия.

К слову, на фоне нарушенного перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе Иран разместил военных на своей северно-западной границе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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