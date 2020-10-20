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Война за Нагорный Карабах: Совбез ООН обсудил контроль за соблюдением перемирия

20 октября, 03:40

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ситуацию в Нагорном Карабахе ООН намерен контролировать

Совет безопасности ООН обсудил необходимость обеспечить контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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Об этом сообщает "Корреспондент".

Представители стран Совета Безопасности ООН заявили, что соблюдением режима "тишины" может заняться как наблюдательная миссия ООН, так и миссия ОБСЕ.

В то же время члены Совета сходятся во мнениях относительно карабахского конфликта.

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"Сейчас необходимо обеспечить выполнение прекращения огня – это самый насущный вопрос, так как соответствующее соглашение было достигнуто, но не соблюдалось. Главным вопросом остается то, как обеспечить контроль за его выполнением", – сказали представители Совбеза ООН.

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Напомним, в Нагорном Карабахе 18 октября погибли 19 армянских военнослужащих. Всего же с начала боевых действий 27 сентября погибли 729 бойцов "армии обороны Арцаха" и добровольцев из Армении.

Также мы писали, что в Нагорном Карабахе дважды объявляли режим перемирия, но оно срывалось обеими сторонами.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения ООН нагорный карабах
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