Война за Нагорный Карабах: в Армении запретили публично критиковать власть

Из-за войны в Нагорном Карабахе в Армении ужесточили условия военного положения.
Об этом сообщает Armenia today.
Теперь запрещено критиковать решения и действия руководства Армении.
Согласно новым правилам запрещены публикации, критикующие, опровергающие действия государственных органов и органов местного самоуправления по обеспечению режима военного положения и государственной безопасности, а также ставящие под сомнение эффективность указанных действий.
Также в Армении запрещается пропаганда против обороноспособности и безопасности Армении и Нагорного Крабаха.
Контролировать выполнения правил будет полиция Армении.
Напомним, в Иране заявили, что возобновление боевых действий между Азербайджаном и Арменией может перерасти в масштабную региональную войну.
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
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