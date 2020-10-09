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Война за Нагорный Карабах: в Армении запретили публично критиковать власть

9 октября, 03:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Полиция Армении будет контролировать выполнение правил

Из-за войны в Нагорном Карабахе в Армении ужесточили условия военного положения.

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Об этом сообщает Armenia today.

Теперь запрещено критиковать решения и действия руководства Армении.

Согласно новым правилам запрещены публикации, критикующие, опровергающие действия государственных органов и органов местного самоуправления по обеспечению режима военного положения и государственной безопасности, а также ставящие под сомнение эффективность указанных действий.

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Также в Армении запрещается пропаганда против обороноспособности и безопасности Армении и Нагорного Крабаха.

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Контролировать выполнения правил будет полиция Армении.

Напомним, в Иране заявили, что возобновление боевых действий между Азербайджаном и Арменией может перерасти в масштабную региональную войну.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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