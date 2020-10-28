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Война за Нагорный Карабах: в ЕС отреагировали на удары по мирному населению

28 октября, 23:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

ЕС призвал Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров

Европейский Союз призвал Армению и Азербайджан прекратить конфликт в Нагорном Карабахе, который продолжается с 27 сентября. ЕС также считает недопустимым продолжение боевых действий после перемирия.

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Об этом сообщает UrduPoint.

"Европейский союз считает неприемлемым, что после трех соглашений, заключенных при посредничестве России, Франции и США о прекращении огня, боевые действия в Нагорном Карабахе и вокруг него все еще продолжаются, и появляется все больше и больше сообщений о том, что жертвами становятся мирные жители", – говорится в заявлении.

ЕС также напомнил об обязательствах по защите гражданских лиц в соответствии с международным гуманитарным правом.

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"Европейский союз призывает стороны безотлагательно начать предметные переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, как в последний раз было согласовано в Вашингтоне 25 октября", – говорится в заявлении.

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В ЕС отметили, что стороны конфликта должны немедленно начать переговоры.

Также мы писали, что на фоне нарушенного перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе Иран разместил военных на своей северно-западной границе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения ЕС нагорный карабах
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