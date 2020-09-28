Война за Нагорный Карабах затянется: в Армении назвали причину

Армения готовится к долгосрочной войне за Нагорный Карабах. И главным инициатором военной эскалации Ереван считает не Азербайджан, а Турцию. Об этом заявил главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян.

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Его интервью транслировал youtube-канал "И Грянул Грэм".

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По словам советника, продолжительность войны будет зависеть от того, как будут идти боевые действия и от реакции мирового сообщества. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет использовать этот конфликт, чтобы укрепить позиции своей страны на международной арене.

Армения готовится к долгосрочной войне

Отметим, Эрдоган уже заявил, что пришло время покончить с армянской "оккупацией" Нагорного Карабаха.

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Напомним, открытые боевые действия между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах начались 27 сентября. Сообщается о десятках погибших.

Азербайджанские военные заявили, что заняли несколько сел и важных высот.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Новая война. Что происходит в Нагорном Карабахе – все подробности".

Видео: Минобороны Азербайджана

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