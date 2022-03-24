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Войска Азербайджана перешли в наступление в Карабахе – СМИ

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24 марта, 23:36
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По предварительным данным, на такой шаг в стране решились из-за того, что российских военных-"миротворцев" отправили на войну в Украине
12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои / Коллаж "Сегодня"
12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои / Коллаж "Сегодня"

Военные действия возобновились в самопровозглашенном Нагорном Карабахе сегодня, 24 марта. Войска Азербайджана пошли в наступление и освободили села Фарух (Парух) и Храморт.

Об этом пишет Nexta Live.

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На такой шаг Азербайджан решился, так как российских военных-"миротворцев" (зашедших на спорные территории в 2020 году) отправили на войну в Украине.

Суть конфликта

12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван — азербайджанскую в пересечении границы.

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Новое масштабное обострение началось в ночь на 27 сентября. Власти Армении и так называемой Нагорно-Карабахской Республики объявили о военном положении и всеобщей мобилизации, тогда как Азербайджан объявил о наступлении по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентом России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

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