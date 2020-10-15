Россия совершила в Сирии преступления против человечества – доклад

Правозащитники посчитали, сколько раз российские военные обстреливали мирные цели в Идлибе

Воздушные и наземные удары российских войск в сирийской провинции Идлиб в прошлом и этом годах могут быть приравнены к преступлениям против человечества.

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Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch "Жизнь в Идлибе под прицелом"(Targeting Life in Idlib).

Правозащитники пишут, что за 11 месяцев (с апреля 2019 по март 2020 года) российские и сирийские военные совершили 46 атак по больницам, школам и рынкам в регионе и близлежащих территориях, что привело к гибели сотен мирных жителей.

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Это нарушило права сирийцев на здоровье, доступ к образованию, пище, воде и жилью, а также привело к массовому перемещению населения.

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Авторы документа назвали 10 высокопоставленных чиновников, которые несут за это прямую ответственность. Среди них – президент Сирии Башар Асад и его российский коллега Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и другие.

На этом фоне Human Rights Watch призывает ЕС, США, Великобританию и другие государства ввести санкции против тех, кто достоверно причастен к военным преступлениям в Сирии.

"Согласованные международные усилия по привлечению к ответственности имеют решающее значение для демонстрации последствий незаконных атак, для предотвращения будущих злодеяний и для демонстрации того, что никто не может избежать ответственности за тяжкие преступления", – резюмируют правозащитники.

Напомним, в августе в провинции Дейр эз-Зор совершили атаку на военнослужащих Вооруженных сил РФ, в результате которой погибли семь человек.

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