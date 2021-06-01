ВОЗ дала новое название индийской мутации коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения приняла решение дать официальные названия самым опасным мутациям коронавируса – теперь они будут именоваться не по месту их обнаружения, а буквами греческого алфавита.
Об этом сообщает The Guardian.
Таким образом, четыре штамма, которые были классифицированные как "вызывающие беспокойство", теперь будут называть:
- "Альфа" – британский (B.1.1.7);
- "Бета" – южноафриканский (B.1.351);
- "Гамма" – бразильский (P.1);
- "Дельта" – индийский (B.1.617.2).
Такое решение было принято во избежание дискриминации и стигматизации граждан стран, где обнаружили эти мутации.
В научных исследованиях используются официальные названия мутаций из цифр, латинских букв и точек. Но то, что их было сложно запоминать,тоже повлияло на введение новой систематизации.
Бактериолог Марк Паллен, который участвовал в принятии такого решения, говорит, что эксперты обсуждали это несколько месяцев. Рассматривались и другие варианты наименований – например, с богами древнегреческого пантеона.
Напомним, что ВОЗ присвоила варианту с тройной мутацией, который распространяется в Индии, статус "вызывающего беспокойство" 10 мая. Это указывает на то, что эта мутация стала глобальной угрозой для здоровья.
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