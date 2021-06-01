ВОЗ дала новое название индийской мутации коронавируса

Три других варианта, которые были признаны "вызывающими беспокойство" – британский, бразильский и южноафриканский, – тоже переименовали

Фото: REUTERS/Javier Barbancho

Всемирная организация здравоохранения приняла решение дать официальные названия самым опасным мутациям коронавируса – теперь они будут именоваться не по месту их обнаружения, а буквами греческого алфавита.

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Об этом сообщает The Guardian.

Таким образом, четыре штамма, которые были классифицированные как "вызывающие беспокойство", теперь будут называть:

"Альфа" – британский (B.1.1.7);

"Бета" – южноафриканский (B.1.351);

"Гамма" – бразильский (P.1);

"Дельта" – индийский (B.1.617.2).

Такое решение было принято во избежание дискриминации и стигматизации граждан стран, где обнаружили эти мутации.

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В научных исследованиях используются официальные названия мутаций из цифр, латинских букв и точек. Но то, что их было сложно запоминать,тоже повлияло на введение новой систематизации.

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Бактериолог Марк Паллен, который участвовал в принятии такого решения, говорит, что эксперты обсуждали это несколько месяцев. Рассматривались и другие варианты наименований – например, с богами древнегреческого пантеона.

Напомним, что ВОЗ присвоила варианту с тройной мутацией, который распространяется в Индии, статус "вызывающего беспокойство" 10 мая. Это указывает на то, что эта мутация стала глобальной угрозой для здоровья.

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