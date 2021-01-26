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ВОЗ: даже масштабная вакцинация не остановит коронавирус

26 января, 11:02

Денис Беспалов Денис Беспалов

Мир не должен считать уничтожение или искоренение нового коровируса критерием успеха

Распространение коронавируса не сможет остановить даже масштабная вакцинация. Странам мира не стоит рассчитывать на избавление от COVID-19 в 2021 году.

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Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает "СИНЬХУА Новости".

По его словам, мир не должен считать уничтожение или искоренение нового коронавируса критерием успеха.

"Мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом", - заявил представитель ВОЗ.

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Майкл Райан напомнил, что за историю человечества "мы смогли победить только одну болезнь на планете – оспу".

Ранее в ВОЗ предупредили: есть большая вероятность, что коронавирусная инфекция станет эндемическим заболеванием, которое будет появляться снова.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ВОЗ вакцинация вакцина коронавирус
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