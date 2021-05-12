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ВОЗ допустила пандемию. Организацию обвинили в гибели 3,3 млн человек

12 мая, 16:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Исследователи указали на недостатки Всемирной организации здравоохранения в сдерживании пандемии COVID-19 и потребовали ее реформировать

Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Если бы мир отреагировал на пандемию коронавируса быстрее и более комплексно, можно было бы избежать гибели миллионов человек, говорится в докладе экспертной группы.

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Об этом сообщает Sky News.

В отчете "COVID-19: сделайте это последней пандемией", подготовленном независимой комиссией по борьбе с пандемией под председательством экс-премьера Новой Зеландии Хелен Кларк и экс-президента Либерии Эллен Джонсон-Серлиф, были указаны "слабые звенья в каждой точке цепочки" реагирования на пандемию.

Они упрекнули Всемирную организацию здравоохранения в том, что она должна была объявить глобальную чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19 не 30 января 2020 года, а на заседании 22 января, и рекомендовать ввести ограничения на поездки людей.

Исследователи называют пандемию предотвратимой катастрофой. Вспышке инфекции в конце 2019 года позволили перерасти в "катастрофическую пандемию" – то есть, гибели 3,3 млн людей от COVID-19 и упадка мировой экономики можно было избежать.

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Комиссия называет февраль прошлого "потерянным", потому что страны не предприняли решительных мер, чтобы остановить распространение вируса.

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"Ситуацию, в которой мы находимся сегодня, можно было предотвратить. Это связано с множеством провалов, пробелов и задержек в подготовке и реагировании", – говорит Кларк.

Чтобы предотвратить еще один такой "токсичный коктейль" в будущем, авторы доклада призывают реформировать ВОЗ, а страны – обновить национальные планы борьбы с пандемией.

Напомним, недавно появилась теория заговора, сторонники которой утверждают, что ВОЗ знала о будущей пандемии или даже ее спровоцировала.

А на прошлой неделе, спустя год после объявления пандемии, в организации официально подтвердили, что вирус передается воздушно-капельным путем.

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