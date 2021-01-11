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ВОЗ хочет в ближайшие 100 дней начать вакцинацию от COVID-19 медиков во всем мире

11 января, 20:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Гебрейесус призвал всех объединиться для "величайшей мобилизации"

В ближайшие 100 дней во всех странах мира следует начать вакцинацию медицинских работников и людей, относящихся к группе высокого риска.

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Об этом заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Я призываю взять коллективное обязательство, чтобы в течение следующих 100 дней вакцинация медицинских работников и лиц из группы повышенного риска началась во всех странах", – сказал он.

По словам Гебрейесуса, правительства, производители, гражданское общество, религиозные и общественные лидеры должны объединиться для "величайшей массовой мобилизации в истории для справедливой вакцинации от COVID-19".

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"За год от вируса COVID-19 умерло почти 2 миллиона человек, и, хотя мы надеемся на развертывание безопасных и эффективных вакцин, мы хотим, чтобы это ускорилось и вакцины были распределены равномерно в ближайшие недели", – добавил он.

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Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала богатые государства поделиться вакциной с COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакциной от коронавируса.

Мы также сообщали, что после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало к применению от коронавируса вакцину, созданную американской компанией Moderna, этот препарат был официально одобрен Еврокомиссией.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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