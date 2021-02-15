Українська
$ 27,84
33,68
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

ВОЗ хочет вакцинировать от коронавируса даже переболевших

15 февраля, 18:42

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

При слабом течении COVID-19 естественного иммунитета может оказаться недостаточно

Прививку от коронавируса надо будет делать даже тем, кто переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Реклама

Об этом предупредила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

"Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы", – заявила она в интервью 15 февраля.

Она признала, что у большинства людей, которые перенесли COVID-19, вырабатывается иммунитет к болезни, но у в некоторых случаях иммунный ответ не является сильным.

Читайте также: В Украине будут вакцинировать переболевших COVID-19

Реклама

В особенности, это касается тех людей, у которых болезнь протекала бессимптомно или в легкой форме.

В тренде
В Британии начали работу первые карантинные отели: фото

"Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа", – говорит Сумья Сваминатан.

В то же время, назвать длительность иммунитета от повторного она не смогла, поскольку этот вопрос является до конца не изученным.

При этом вакцинироваться от COVID-19 она советует только взрослым людям, потому что на детях исследования не проводились.

Напомним, ранее Сумья Сваминатан заявляла о случаях повторного заражения новыми штаммами коронавируса у людей, которые уже перенесли COVID-19 и имели антитела.

Реклама

Также в этом месяце ученые обнаружили, что вакцина AstraZeneca лишь на 10% защищает от африканского штамма коронавируса.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ВОЗ вакцинация вакцина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Откуда взялся коронавирус: эксперт из миссии ВОЗ заявил о новых уликах
Откуда взялся коронавирус: эксперт из миссии ВОЗ заявил о новых уликахДругие страны
Спят в
Спят в "клоповниках" и прямо на улице: 180 украинцев застряли на курорте в ТанзанииДругие страны
В более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследование
В более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследованиеДругие страны
ВОЗ завершила расследование в Ухане: главное о происхождении коронавируса
ВОЗ завершила расследование в Ухане: главное о происхождении коронавирусаДругие страны
Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООН
Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООНУкраина
На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)
На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять