ВОЗ хочет вакцинировать от коронавируса даже переболевших

Прививку от коронавируса надо будет делать даже тем, кто переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Об этом предупредила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

"Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы", – заявила она в интервью 15 февраля.

Она признала, что у большинства людей, которые перенесли COVID-19, вырабатывается иммунитет к болезни, но у в некоторых случаях иммунный ответ не является сильным.

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В особенности, это касается тех людей, у которых болезнь протекала бессимптомно или в легкой форме.

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"Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа", – говорит Сумья Сваминатан.

В то же время, назвать длительность иммунитета от повторного она не смогла, поскольку этот вопрос является до конца не изученным.

При этом вакцинироваться от COVID-19 она советует только взрослым людям, потому что на детях исследования не проводились.

Напомним, ранее Сумья Сваминатан заявляла о случаях повторного заражения новыми штаммами коронавируса у людей, которые уже перенесли COVID-19 и имели антитела.

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Также в этом месяце ученые обнаружили, что вакцина AstraZeneca лишь на 10% защищает от африканского штамма коронавируса.

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