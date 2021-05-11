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ВОЗ назвала индийский COVID-19 угрозой для всего мира

11 мая, 14:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Тройная мутация вируса вызывает озабоченность на мировом уровне, говорит Мария Ван Керхов

REUTERS/Adnan Abidi

REUTERS/Adnan Abidi

Всемирная организация здравоохранения изменила классификацию крайне заразного варианта COVID-19 с тройной мутацией, распространяющегося в Индии, как "вариант, вызывающий беспокойство", что указывает на то, что он стал глобальной угрозой для здоровья.

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Об этом заявила технический руководитель ВОЗ по вопросам COVID-19 Мария Ван Керхов, сообщает CNBC.

По словам официального представителя, агентство предоставит более подробную информацию в своем еженедельном отчете о пандемии во вторник, 11 мая, но добавила, что вариант, известный как B.1.617, может получить еще большее распространение.

Как выяснилось, он легче исходного вируса может обходить некоторые виды защиты, полученной от вакцин. Однако прививки от ковида по-прежнему считаются эффективными.

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"Поэтому мы классифицируем это как вариант, вызывающий озабоченность на мировом уровне, – заявила Мария Ван Керхов. – Даже несмотря на то, что некоторые предварительные исследования продемонстрировали повышенную способность к передаче, нам нужно гораздо больше информации об этом варианте вируса в этой линии, во всех сублиниях, поэтому нам нужно больше целевого секвенирования (т.е. определения порядка расположения нуклеотидов в ДНК-молекуле. – Ред.".

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Напомним, в Индии у тех, кто вылечился от ковида, фиксируют новый диагноз – "черный грибок", или мукормикоз. Из-за него у людей образуются тромбы, сильная боль в носу и горле, он поражает слизистую оболочку и даже может привести к слепоте.

Также сообщалось, что один из штатов столкнулся с жуткой проблемой – семьи умерших от COVID-19 скинули их тела в священный для индусов Ганг.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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