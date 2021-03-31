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ВОЗ назвала ветеринарное лекарство бесполезным против коронавируса

31 марта, 19:17

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать антипаразитарное средство ивермектин для лечения COVID-19.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление ВОЗ, сделанное 31 марта.

Ранее в некоторых государствах заявили об эффективности этого препарата, который использует преимущественно от глистов и блох у скота, против коронавируса.

Но в ВОЗ подчеркнули отсутствие подтвержденных данных о преимуществах применения ивермектина. Любопытно, что доказательств эффективности этого препарата против коронавируса не смогла найти даже его компания-производитель Merck.

Решение ВОЗ основано на результатах 16 исследований с участием 2400 человек. В некоторых экспериментах ивермектин сравнивали с уже доказано бесполезным при COVID-19 препаратом гидроксихлорохин.

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Сопредседатель комиссии ВОЗ, делавшей заключение, Брэм Рохверг заявил, что имеется недостаточно данные об эффективности ивермектина, а существующие возможно основаны на случайности.

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Всего, по словам Рохверга, в мире зарегистрировано 66 исследований влияния ивермектина на коронавирус с участием 60 тыс. человек, поэтому в скором времени могут появиться дополнительные данные о влиянии препарата.

"Мы боремся с чрезмерным использованием недоказанных методов лечения (в особенности – некоторых из этих перепрофилированных лекарств) в различных частях мира. Вреда от них может быть больше, чем пользы", – заявила представительница ВОЗ

Ранее против применения ивермектина при COVID-19 выступили Европейское агентство по лекарственным препаратам и Управление продуктов и медикаментов США.

Напомним, в прошлом году власти боливийского города Тринидад раздавали жителям ивермектин, уверяя, что это помогает от коронавируса.

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