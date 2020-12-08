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ВОЗ не рекомендует принудительно вакцинировать от COVID-19

8 декабря, 02:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Людей нужно убеждать и уговаривать, считают в организации

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не делать вакцинацию обязательной, там считают, что людей надо убеждать в ее полезности.

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Об этом заявила в понедельник директор отдела по иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кэтрин О'Брайан, передает "Интерфакс".

"Я не думаю, что требовать – это то направление, в котором надо двигаться, особенно с этими вакцинами", – заявила она.

О'Брайан отметила, что, по ее мнению, вряд ли власти какой-либо страны мира будут проводить принудительную вакцинацию от коронавируса, но допустила, что вакцинацию могут настоятельно рекомендовать лицам определенных профессий, к примеру, медикам в отделениях интенсивной терапии – ради безопасности и медработников, и пациентов.

При этом в ВОЗ признают, что вызвать доверие у населения к вакцинам от COVID-19 – не легко.

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"Нам нужно убеждать людей и уговаривать их", - заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан.

Он также высказался против вакцинации в приказном порядке, подчеркнув, что людям следует позволить решать самостоятельно.

Напомним, в рамках исследований эффективности вакцин от коронавируса Всемирная организация здравоохранения может провести эксперимент с заражением здоровых людей этой инфекцией.

По состоянию на утро 7 декабря в мире зафиксировано 67 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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