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ВОЗ обещает компенсации за "побочку" от вакцины против COVID-19

23 февраля, 00:53

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Подавать заявки можно будет с 31 марта 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила программу компенсации ущерба здоровью, причиненного вакцинацией от COVID-19 для людей в 92 странах с низким и средним уровнем дохода – учасницах программы COVAX. Чтобы получить компенсацию, не нужно будет обращаться в суд.

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Об этом говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

Среди 92 стран-участниц, гражданам которой будут компенсировать ущерб от вакцинации, и Украина.

Программа будет финансироваться за счет небольшого сбора с каждой дозы вакцин по программе COVAX. Компенсировать намерены ущерб при редких, но серьезных побочных эффектах.

"Предоставляя единовременную компенсацию в полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX нацелена на значительное сокращение необходимости обращений в суды, что является потенциально длительным и дорогостоящим процессом", – говорится в сообщении.

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Подавать заявки на компенсацию можно будет с 31 марта 2021 года, когда заработает специальный сайт программы, на котором, помимо прочего, можно будет найти ответы на вопросы по компенсациям.

Заявку на компенсацию смогут подать и те, кому вакцина будет введена до 31 марта.

Напомним, в мире фиксируют все больше случаев побочной реакции на вакцину от коронавируса. В частности, в Польше уже зафиксировали больше 1,5 тысячи случаев осложнений.

Мы также сообщали, что у переболевших коронавирусом вероятность проявления побочных эффектов после вакцины Pfizer в два раза выше, чем у тех, кто не болел.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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