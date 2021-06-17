ВОЗ обеспокоилась латиноамериканским штаммом коронавируса – может быть опаснее

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Всемирная организация здравоохранения взялась за изучение штамма коронавируса, выявленного в Латинской Америке.
Об этом сообщает DW.
Впервые штамм выявили в Перу в августе прошлого года. 81% всех зарегистрированных в стране случаев ковида приходятся на этот вариант. В Аргентине и Чили – примерно треть от общего количества зараженных.
Ученые назвали этот штамм "лямбда". Эксперты не исключают, что он может быть заразнее обычного вируса и представляют большую угрозу иммунной системе. Точного заключения на этот счет нет.
Напомним, всплески заболеваемости ковидом, которые отмечаются в разных странах мира, связывают с дельта-вариантом – одним из подтипов варианта вируса (B.1.617.2), который появился в Индии.
31 мая ВОЗ объявила, что будет давать вариантам SARS-Cov-2 названия по буквам греческого алфавита. Так сделали потому, что использование названий стран формирует негативные предрассудки к этим странам. Так британский коронавирус превратился в альфа-, южноафриканский – в бета-, а бразильский – в гамма-вариант.
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