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Скандал с расследованием по COVID-19: британские СМИ заявили о тайном соглашении ВОЗ с Китаем

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук
15 августа, 11:22
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Британское издание считает, что Китай мог пролоббировать заключение ВОЗ, что COVID-19 не "сбежал" из лаборатории Уханя
Китай не хочет, чтобы правда о происхождении COVID-19 стала известной / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Китай не хочет, чтобы правда о происхождении COVID-19 стала известной / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может способствовать сокрытию информации о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. По данным западных журналистов, якобы ВОЗ заключила тайную сделку с властями Китая по расследованию происхождения коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19.

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Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на свои источники.

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Как утверждают источники газеты, благодаря влиянию Пекина на руководство ВОЗ, им удалось добиться, чтобы расследование по происхождению вируса эксперты организации вели исключительно по версии его естественного возникновения. По мнению The Sunday Times, этот факт может свидетельствовать о том, что ВОЗ подвержен влиянию Китая.

Британское издание отмечает, что Пекин стал целенаправленно наращивать свое влияние в ВОЗ еще в 2002-2003 годах, когда начала распространяться атипичная пневмония (SARS). Тогда руководство ВОЗ выпустило рекомендацию отказаться от поездок в те районы Китая, где было обнаружено заболевание. Тогда китайская экономика недосчиталась порядка 6 млрд долларов.

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Реакция ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения китайское влияние полностью отрицают.

"Главным приоритетом ВОЗ является завершение наиболее острой фазы пандемии COVID-19. Мы оказываем помощь странам при разработке полного, опирающегося на надежные данные ответа на стоящие перед ними вызовы", – заявил представитель организации.

Уханьский след

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