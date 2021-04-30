ВОЗ официально одобрила еще одну вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения включила вакцину от коронавируса, разработанную компанией Moderna, в список рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях.

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Об этом 30 апреля сообщили на сайте ВОЗ.

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Для включения в список учитывается качество, безопасность и эффективность вакцин против COVID-19. Еще одно обязательное условие: участие в международной программе распределения вакцин COVAX.

Это также позволяет странам ускорить выдачу своими регулирующими органами разрешения на импорт и применение вакцины.

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В январе вакцину одобрила стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации, рекомендовав использовать ее среди всех возрастных групп от 18 лет. По данным экспертов, эффективность вакцины составила 94,1%.

Кроме того, Moderna одобрена Европейской комиссией и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Также сообщалось, что компания начала тестировать свою разработку на детях – в испытаниях задействовали 7 тысяч детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет из США и Канады.

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