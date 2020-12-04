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ВОЗ: Около 150 компаний разрабатывают вакцину от COVID-19

4 декабря, 23:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Четыре вакцины от COVID-19 будут доступны в ближайшее время

В ближайшее время вакцины от коронавируса четырех компаний могут быть готовы для применения.

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Об этом заявила исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан во время выступления на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, сейчас на разных этапах разработки есть около 150 кандидатов-вакцин.

"Около 50 из них проходят сейчас клинические испытания, и, как мы видели в последние недели, по крайней мере, 15 из них находятся на последнем этапе испытаний", – сказала Сваминатан.

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В то же время профессор Оксфордского университета Сара Гилберт рассказала, что людям необходимо предоставлять объективную информацию о вакцинах.

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Напомним, вакцина от коронавируса, которую разработала американская компания Moderna, дает иммунитет минимум на три месяца.

К слову, эффективность вакцины от коронавируса Moderna при первичном анализе составила 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания – 100%.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ВОЗ вакцина коронавирус
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