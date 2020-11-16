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ВОЗ ожидает первые поставки вакцин от COVID-19 в первой половине 2021 года

16 ноября, 21:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Первое время поставки будут ограниченными

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в первой половине 2021 года начнутся первые поставки вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19, но в "очень ограниченном" количестве.

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Об этом сообщила на брифинге в понедельник главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, передает Reuters.

"Мы рассчитываем на ограниченные поставки в первой половине года. Мы сейчас на стадии планирования. Наша задача – чтобы люди, которые находятся в категории риска, имели доступ к вакцине", - заявила Сваминатан.

Представительница ВОЗ также заявила, что организация работает со всеми потенциальными производителями, так как некоторые вакцины подойдут больше в одних условиях, некоторые – в других.

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"Нам нужен портфель вакцин, чтобы у разных стран был выбор", – добавила эксперт.

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Напомним, американская компания Moderna заявила, что ее вакцина в ходе третьей фазы испытаний показала эффективность 94,5%.

Мы также сообщали, что американская фармкомпания Pfizer продала уже часть своей вакцины от коронавирусной инфекции, эффективность которой оценивается на уровне 90%.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ВОЗ вакцина коронавирус COVID-19
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