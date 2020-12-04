ВОЗ предупредил: вакцина не дает защиты от COVID на всю жизнь

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что вакцина от коронавируса не гарантирует привитому человеку защиту от инфекции на всю жизнь.

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Об этом он заявил в пятницу, 4 декабря, на брифинге в Женеве, сообщает медицинское издание Medical Xpress.

"Вакцины и вакцинация добавят важный и мощный инструмент к тому набору инструментов, который у нас есть. Но сами по себе они не справятся с этой задачей", – подчеркнул Райан.

"Мы видим новые данные о том, что защита может не длиться всю жизнь, поэтому возможно повторное заражение", – добавил эксперт и напомнил, что крайне важно продолжать соблюдать меры, введенные ранее – соблюдать правила гигиены и носить маски.

По его словам, страны с высокими темпами передачи инфекции должны сохранять меры по ее сдерживанию и только потом организовывать вакцинацию. В противном случае ситуация грозит выйти из-под контроля и существует риск эпидемии.

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"Мы все крайне устали, но необходимо быть реалистичными", — добавил Райан.

Сайт "Сегодня" сообщал, что первые партии вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech уже поступили в Великобританию. Там намерены начать вакцинацию уже с 8 декабря.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что Украина ведет переговоры о закупке вакцины и уже на стадии подписания контрактов с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. По его словам, уже в первом полугодии ожидается первый транш препарата в 1,2 млн доз. В свою очередь главный санврач страны Виктор Ляшко говорил, что около 4 млн граждан Украины вакцинируют бесплатно.

Видео: Сегодня

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