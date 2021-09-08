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ВОЗ призвала не проводить ревакцинацию от COVID-19 до конца года

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
8 сентября, 23:25
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Глава организации здравоохранения считает, что богатые страны должны пока отказаться от повторных прививок от коронавируса
Тедрос Аданом Гебреисус призвал пока повторно не вакцинироваться
Тедрос Аданом Гебреисус призвал пока повторно не вакцинироваться / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, который спрогнозировал новую волну коронавируса, в очередной раз настоятельно призвал богатые страны с большими запасами вакцины против COVID-19 отказаться от повторных прививок до конца года.

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду, передает Axios.

"Я не буду молчать, когда компании и страны, которые контролируют глобальные поставки вакцин, думают, что бедняки мира должны довольствоваться остатками вакцин", – подчеркнул Гебреисус.

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По его словам, он был потрясен после того, как Международная федерация ассоциаций фармацевтических производителей заявила, что у богатых стран теперь достаточно доз, чтобы делать как ревакцинацию, так и вакцинацию в странах с дефицитом.

"На самом деле производители и страны с высоким уровнем дохода уже давно имеют возможность не только вакцинировать свои собственные приоритетные группы, но и одновременно поддерживать вакцинацию тех же групп во всех странах", – заявил глава ВОЗ.

Издание отмечает, что заявление Гебреисуса прозвучало в то время, когда администрация президента США Джо Байдена заявила о ревакцинации против COVID, а глобальное неравенство в вакцинах сохраняется.

Ранее генеральный директор ВОЗ призывал ввести мораторий на ревакцинацию до конца сентября.

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Отметим, ВОЗ и ранее призывала не вакцинироваться третьей дозой от COVID-19, поскольку вакцины от коронавируса не хватает развивающимся странам, которым досталось всего 20% доз.

Мы также сообщали, что во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют еще 236 тысяч смертей от коронавируса до конца года из-за стагнации показателей вакцинации и низкого ее уровня в более бедных странах.

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