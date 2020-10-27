ВОЗ призвала прекратить политизацию COVID-19

Каждый должен внести свой вклад в борьбу с пандемией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает прекратить политизацию коронавирусной инфекции COVID-19, из-за которой масштабы пандемии только расширяются

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Об этом он заявил во время брифинга 26 октября глава ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус.

"Когда лидеры действуют быстро и осознанно, вирус можно подавить. Но там, где были политические разногласия на национальном уровне; там, где проявлялось вопиющее неуважение к науке и специалистам в области здравоохранения, возникла путаница, увеличилось число случаев заболевания и смертей. Вот почему я неоднократно говорил: прекратите политизацию COVID-19", – сказал Гебреесус.

Он также подчеркнул, что лидеры стран должны стараться сбалансировать угрозу жизни и средствам к существованию с необходимостью защиты медицинских работников и систем здравоохранения по мере переполнения отделений интенсивной терапии.

"Мы должны делать все возможное, чтобы защитить работников здравоохранения, и лучший способ сделать это – принять все возможные меры предосторожности для снижения риска передачи инфекции себе и другим", - отметил глава ВОЗ.

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По его словам, никто не хочет введения жестких карантинных ограничений, и каждый из нас должен внести свой вклад, чтобы избежать их.

"Мы не можем восстановить до желаемого уровня экономику и продолжать жить так, как жили до пандемии", – считает Гебреесус.

Напомним, практически каждый день фиксируется антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки в мире – заболеваемость COVID-19 продолжает расти, несмотря на принимаемые в разных странах довольно жесткие карантинные меры.

Мы также сообщали, что ВОЗ готова применить несколько вакцин от коронавируса в экстренном случае уже в декабре 2021 года.

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