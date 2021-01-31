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ВОЗ призывает замедлить вакцинацию населения от COVID-19

31 января, 12:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Приостановить массовые прививки, чтобы вакцины хватило для менее развитых стран

Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить массовую вакцинацию населения от коронавируса. В организации просят приостановить процесс, чтобы препарата хватило менее состоятельным государствам.

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Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис в интервью BBC News.

По ее словам, на данном этапе богатым странам следует отказаться от планов быстрой массовой вакцинации населения от коронавируса. Стоит сделать прививки только самым уязвимым категориям граждан, чтобы большее число людей по всему миру могли получить доступ к вакцинам.

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"Мы просим все страны, которые имеют такую ​​возможность: остановитесь, подождите другие группы стран, где еще не начали вакцинацию. Вместо того чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это надо вместе", – заявила Харрис.

Ранее мы сообщали, что в феврале Украина получит 117 тысяч доз м-РНК вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech, а также в течение первого полугодия 2021 года – от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

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