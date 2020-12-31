ВОЗ развенчала миф об употреблении витамина D и цинка при COVID-19

Рекомендаций по употреблению витаминов D и C, а также цинка здоровым людям с целью профилактики или для лечения коронавируса COVID-19 нет.

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Об этом заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине доктор Ярно Хабихт, передает "Радио Свобода".

Тем не менее, он отметил, что витамины D и C и цинк имеют огромное значение для эффективного функционирования иммунной системы и играют жизненно важную роль в укреплении здоровья и здоровом питании.

"Микроэлементы должны поступать из сбалансированного и разнообразного питания, учитывая фрукты, овощи и продукты животного происхождения. Витамин D может вырабатываться в коже под воздействием солнечного света или поступать через пищу из природных источников, например: жирной рыбы, рыбьего жира, говяжьей печени, сыра и желтков. Либо через обогащенные витамином D продукты или добавки, содержащие витамин D", – рассказал представитель ВОЗ.

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В то же время, по словам Хабихта, ВОЗ координирует усилия по разработке и оценке препаратов для лечения COVID-19.

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На данный момент основные рекомендации ВОЗ, чтобы оставаться здоровыми, прежние – употреблять здоровую пищу, поддерживать физическую активность и выполнять общие рекомендации по физическому дистанцированию, ношению маски, использованию дезинфектора и пребыванию дома при плохом самочувствии.

Напомним, ученые засомневались в необходимости дезинфицировать окружающие поверхности и протирать пакеты и банки, купленные в продуктовых магазинах, для защиты от COVID-19. Последние исследования показывают, что заразный вирус почти не остается на поверхностях, потому что он очень нестоек в окружающей среде и быстро разлагается.

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