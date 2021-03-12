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ВОЗ внесла третью вакцину в список экстренного применения

12 марта, 21:05

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Всемирная организация здравоохранения официально рекомендовала вакцину от коронавируса, разработанную подразделением американской компании Johnson & Johnson и уже одобренную в Евросоюзе, для экстренного применения от COVID-19.

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Об этом говорится на сайте ВОЗ.

Таким образом, вакцину Ad26.COV2.S от компании Janssen рекомендуют применять во всех странах-членах организации, а также распространять через механизм распределения вакцин от коронавируса COVAX.

Соответствующее решение было принято на основании соответствующего решения Европейского агентства по лекарственным средствам, о котором объявили накануне.

Это лишь третья вакцина, официально признанная и одобренная Всемирной организацией здравоохранения, но при этом первая однодозная. Две другие – это Comirnaty от Pfizer и BioNTech, а также два варианта вакцины, созданной Оксфордским университетом и AstraZeneca.

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"Каждый новый, безопасный и эффективный инструмент против COVID-19 – это еще один шаг ближе к борьбе с пандемией", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, призвав страны равномерно распределять вакцины и нарастить мощности по их производству.

Напомним, Johnson & Johnson подала в феврале во Всемирную организацию здравоохранения заявку на одобрение разработанной ею вакцины от коронавируса для экстренного использования.

Как уже сообщалось, что однокомпонентная вакцина Johnson & Johnson показала эффективность на уровне 66% для предотвращения среднего и тяжелого течения коронавируса.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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ВОЗ вакцинация вакцина коронавирус Johnson & Johnson COVID-19

Источник: Сегодня

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