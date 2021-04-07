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ВОЗ впервые допустила связь между AstraZeneca и тромбозом

7 апреля, 19:51

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Эксперты организации настаивают на том, что тромбы у вакцинированных AstraZeneca находят очень редко

Всемирная организация здравоохранения не исключает того, что связь между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов, о которой сегодня заявил фармрегулятор ЕС, действительно существует.

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Об этом говорится в предварительном заявлении подкомитета по COVID-19 Глобального консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин.

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"На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена", – заявили в подкомитете.

В ВОЗ подчеркнули необходимость проведения дополнительных исследований на этот счет, чтобы понять потенциальную связь между вакцинацией и возможными факторами риска.

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Но при этом в организации отметили, что случаи тромбоза у вакцинированных AstraZeneca происходят очень редко.

Стоит отметить, что это первый случай, когда Всемирная организация здравоохранения допустила вероятность связи между вакциной и тромбозом. Ранее ее представители настаивали на неподтвержденности такого утверждения.

Видео: Сегодня

Как известно, AstraZeneca – одна из компаний, которая поставила вакцину Украине. Это препарат, произведенный в Индии, но по лицензии и технологии компании Covishield. Почему украинцев до сих пор не начали прививать китайской вакциной CoronaVac, читайте в материале на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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